Bakıda hava limanından şəhərin mərkəzinə neçəyə getmək olar? - QİYMƏTLƏR

Bakıda hava limanından şəhərin mərkəzinə neçəyə getmək olar? -
10:41 18 Sentyabr 2025
170 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda taksi xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi çərçivəsində yeni taksi terminalı quraşdırılıb. Bu yeniliklə, sərnişinlər artıq taksi sürücüləri tərəfindən müəyyən edilən ixtiyari qiymətlərlə üzləşməyəcəklər.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, yeni sistem aeroportdan şəhər mərkəzinə və populyar otellərə gedən marşrutlar üçün standart qiymətlər müəyyənləşdirib.

Qiymətlər Azərbaycan manatı (AZN) və ABŞ dolları (USD) ilə göstərilir, bu da beynəlxalq səyahətçilərə asanlıq yaradır. Terminalın quraşdırılması ilə taksi xidmətləri daha mütəşəkkil hala gətirilib, uzun növbələr azalıb və ödənişlər elektron şəkildə həyata keçirilə bilər.

Əsas marşrutlar və qiymətlər

Aeroportdan müxtəlif ünvanlara taksi qiymətləri aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilib (qiymətlər təqribi olaraq AZN və USD formatında göstərilir, aktual məzənnəyə əsasən):


Qiymətlər məsafəyə əsasən hesablanır:

Açılış qiyməti (3 km qədər): 6 ₼

3-25 km arası: Hər km üçün 0.95 ₼

26 km-dan yuxarı: Hər km üçün 0.70 ₼

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Milli Məclisdə bərpa olunan enerji ilə bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək

Milli Məclisdə bərpa olunan enerji ilə bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək

18 Sentyabr 2025 11:47
Azərbaycanda “Vahid Mədəniyyət Reyestri” yaradılır

Azərbaycanda “Vahid Mədəniyyət Reyestri” yaradılır

18 Sentyabr 2025 11:42
Azərbaycanda yeni binaların enerji pasportlaşdırılması məcburi olacaq

Azərbaycanda yeni binaların enerji pasportlaşdırılması məcburi olacaq

18 Sentyabr 2025 11:42
Maaşlar 7% azala bilər -

Maaşlar 7% azala bilər - İqtisadçı

18 Sentyabr 2025 10:31
Bu ərazilərdə su olmayacaq

Bu ərazilərdə su olmayacaq

18 Sentyabr 2025 10:27
“Formula 1” öncəsi hava limanı sərnişinlərə müraciət etdi

“Formula 1” öncəsi hava limanı sərnişinlərə müraciət etdi

18 Sentyabr 2025 10:22
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Milli Məclisdə bərpa olunan enerji ilə bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək

18 Sentyabr 2025 11:47

Dünya çempionları mundialdan geri çəkilə bilər -

18 Sentyabr 2025 11:43

Azərbaycanda yeni binaların enerji pasportlaşdırılması məcburi olacaq

18 Sentyabr 2025 11:42

Azərbaycanda “Vahid Mədəniyyət Reyestri” yaradılır

18 Sentyabr 2025 11:42

Azərbaycanın maliyyə məlumat mübadiləsi 2024-cü ildə 28% azalıb

18 Sentyabr 2025 11:36

Mourinyo yeni klubunu açıqladı

18 Sentyabr 2025 11:12

ADB Azərbaycana və region ölkələrinə 2,19 milyon dollar texniki yardım ayırıb

18 Sentyabr 2025 10:51

Bakıda hava limanından şəhərin mərkəzinə neçəyə getmək olar? -

18 Sentyabr 2025 10:41

Maaşlar 7% azala bilər -

18 Sentyabr 2025 10:31

“Formula 1” öncəsi hava limanı sərnişinlərə müraciət etdi

18 Sentyabr 2025 10:22