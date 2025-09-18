Azərbaycan və Monqolustan kənd təsərrüfatında əməkdaşlıq qurur

Azərbaycan və Monqolustan kənd təsərrüfatında əməkdaşlıq qurur
13:16 18 Sentyabr 2025
Siyasət
Ülkər Cəlilzadə
Azərbaycan və Monqolustan kənd təsərrüfatı üzrə birgə işçi qrupunun yaradılmasını müzakirə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, müzakirələr nazir Məcnun Məmmədovun Monqolustanın ölkəmizdə fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Qombosuren Munxbayar ilə görüşündə aparılıb.

M. Məmmədov Azərbaycanda aqrar sektora dövlət dəstəyi barədə ətraflı məlumat verib. O bildirib ki, ölkələr etimada, qarşılıqlı hörmətə və davamlı inkişafa əsaslanan əməkdaşlığın gücləndirilməsində maraqlıdır.

Nazir qeyd edib ki, bu baxımdan kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Monqolustan ilə iqtisadi və ticarət əlaqələrinin gücləndirilməsinə yönəlmiş bütün təşəbbüsləri tam dəstəkləyir.

Görüşdə aqrar sahədə əməkdaşlığın və hüquq-müqavilə bazasının möhkəmləndirilməsi, kənd təsərrüfatı üzrə birgə işçi qrupun yaradılması, heyvandarlıq sahəsində perspektivlər və digər məsələlər müzakirə olunub.

Monqolustan səfiri Qombosuren Munxbayar ölkəsinin Azərbaycanla dostluq və tərəfdaşlıq əlaqələrini genişləndirməkdə maraqlı olduğunu, kənd təsərrüfatı sahəsində böyük əməkdaşlıq potensialının mövcud olduğunu qeyd edib.

Tərəflər müzakirə olunan istiqamətlərdə qarşılıqlı maraqlı olduqlarını ifadə ediblər.

“Ticarət və nəqliyyat əlaqələri sürətlə inkişaf edir” -

“Ticarət və nəqliyyat əlaqələri sürətlə inkişaf edir” -Ə.Əsədov

18 Sentyabr 2025 13:43
Türkiyə Azərbaycanı Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edib
18 Sentyabr 2025 13:34

Türkiyə Azərbaycanı Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edib

18 Sentyabr 2025 13:34
Bişkekdə TDT baş nazirlərinin görüşü başlayıb

Bişkekdə TDT baş nazirlərinin görüşü başlayıb

18 Sentyabr 2025 13:25
Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığı möhkəmlənir
18 Sentyabr 2025 12:50

Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığı möhkəmlənir

18 Sentyabr 2025 12:50
Müdafiə naziri Pekində işgüzar səfərdədir

Müdafiə naziri Pekində işgüzar səfərdədir

18 Sentyabr 2025 12:46
Baş nazir Qırğızıstana səfərdədir

Baş nazir Qırğızıstana səfərdədir

18 Sentyabr 2025 12:08
