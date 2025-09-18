Tanınmış professorun ölkədən çıxışına qadağa qoyuldu

Tanınmış professorun ölkədən çıxışına qadağa qoyuldu
19:17 18 Sentyabr 2025
181 Ölkə
Anar Türkeş
A- A+

İqtisad elmləri doktoru, professor Niyazi Həsənovun rəhbərlik etdiyi şirkətə görə onun ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyulub.

Metbuat.az Qaynarinfo.az-a istinadla xəbər verir ki, Həsənovun rəhbərlik etdiyi "AGRO SUPPLY SERVICES" MMC-nin ümumilikdə 6 82.24 manat vergi borcuna görə məhkəməyə müraciət olunub.

Məhkəmənin qərarı ilə 1958-ci ildə Salyan rayonunda anadan olmuş Niyazi Həsənovun ölkədən getmək hüququ vergi öhdəlikləri tam yerinə yetirilənədək məhdudlaşdırılıb.

Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində müəllim işləyən Niyazi Həsənov, eyni zamanda "Bərəkət" İctimai Birliyinin sədridir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bakıda taksilərin qiyməti enə bilər

Bakıda taksilərin qiyməti enə bilər

18 Sentyabr 2025 20:11
Saat 10:00-da qaz kəsiləcək -

Saat 10:00-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

18 Sentyabr 2025 20:09
Rayonlardakı avtobuslar yenilənəcək? -

Rayonlardakı avtobuslar yenilənəcək? - RƏSMİ

18 Sentyabr 2025 20:04
Bu avtomobilləri almayın -

Bu avtomobilləri almayın - Usta rəyi

18 Sentyabr 2025 19:52
Federasiyanın 9 vəzifəli şəxsi istefa verdi

Federasiyanın 9 vəzifəli şəxsi istefa verdi

18 Sentyabr 2025 19:26
23 sentyabrda dövlət istiqrazları hərracı keçiriləcək

23 sentyabrda dövlət istiqrazları hərracı keçiriləcək

18 Sentyabr 2025 18:42
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Bakıda taksilərin qiyməti enə bilər

18 Sentyabr 2025 20:11

Rayonlardakı avtobuslar yenilənəcək? -

18 Sentyabr 2025 20:04

Yeni pensiya sistemi yaradılır -

18 Sentyabr 2025 19:58

Bu avtomobilləri almayın -

18 Sentyabr 2025 19:52

Arzuları gerçəkləşəcək 2 bürc -

18 Sentyabr 2025 19:43

Federasiyanın 9 vəzifəli şəxsi istefa verdi

18 Sentyabr 2025 19:26

Tanınmış professorun ölkədən çıxışına qadağa qoyuldu

18 Sentyabr 2025 19:17

Gəlir vergisi artırılır:

18 Sentyabr 2025 19:11

Qeyri-neft sektorunda hansı sahələr perspektivlidir?

18 Sentyabr 2025 19:08

Ardaya tarixi təklif -

18 Sentyabr 2025 19:05