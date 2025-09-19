Paytaxtın bir sıra yollarında tıxac var - Siyahı

Paytaxtın bir sıra yollarında tıxac var -
08:22 19 Sentyabr 2025
Ülkər Cəlilzadə
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

3. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

4. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində;

5. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

6. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

7. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

8. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

9. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

10. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

11. "20 Yanvar" dairəsində;

12. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

13. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

14. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

15. Mirzə Qədim İrəvani küçəsi, Koroğlu Rəhimov küçəsi istiqamətində;

16. Mirzə Qədim İrəvani küçəsi, Xətai prospekti istiqamətində;

17. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

