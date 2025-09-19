Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Bakıya gəldi

Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Andranik Simonyanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Bakıya gəlib.
Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.
Məlumata görə, Andranik Simonyanın olduğu təyyarə bir neçə dəqiqə əvvəl Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna enib. İrəvandan uçuş 50 dəqiqə davam edib.
Qeyd edək ki, daha əvvəl Simonyanın Bakıda keçiriləcək 3-cü Beynəlxalq Təhlükəsizlik Forumunda iştirak edəcəyi barədə məlumat yayılmışdı. Onun səfərinin sentyabrın 21-dək davam etməsi planlaşdırılıb.