Kərim Vəliyev Serbiyaya getdi

Kərim Vəliyev Serbiyaya getdi
17:13 20 Sentyabr 2025
84 Hərbi
Mətbuat
A- A+

Müdafiə nazirinin birinci müavini – Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev Serbiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi general-polkovnik Milan Moysiloviçin dəvəti ilə bu ölkəyə səfəri başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, səfər çərçivəsində general-polkovnik K.Vəliyev serbiyalı həmkarı ilə hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıb və Belqrad şəhərində keçirilən hərbi paradda iştirak edib.

Tədbirlərdə Azərbaycannın Serbiyadakı səfiri Kamil Xasıyev iştirak edib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

DSX-də hərbçilər üçün yeni mənzillər istifadəyə verilib

DSX-də hərbçilər üçün yeni mənzillər istifadəyə verilib

20 Sentyabr 2025 10:19
Respublika hərbi prokuroruna yeni müavin təyin olunub

Respublika hərbi prokuroruna yeni müavin təyin olunub

19 Sentyabr 2025 16:28
Polis Akademiyasında antiterror əməliyyatlarının ildönümü yad edilib

Polis Akademiyasında antiterror əməliyyatlarının ildönümü yad edilib

19 Sentyabr 2025 15:47
Antiterror əməliyyatının 2 illiyi münasibətilə tədbirlər keçirilir

Antiterror əməliyyatının 2 illiyi münasibətilə tədbirlər keçirilir

19 Sentyabr 2025 15:37
Bakıda "Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursu" keçirilir

Bakıda "Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursu" keçirilir

16 Sentyabr 2025 18:34
Polşadan önəmli qərar -

Polşadan önəmli qərar - NATO-ya icazə verdi

14 Sentyabr 2025 21:02
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Naxçıvanda avtobus aşdı, çoxlu sayda yaralı var -

20 Sentyabr 2025 17:14

Kərim Vəliyev Serbiyaya getdi

20 Sentyabr 2025 17:13

Bu ərazilərdə güclü yağış yağır

20 Sentyabr 2025 17:12

Azərbaycan və Ruanda prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış edib

20 Sentyabr 2025 16:45

Ruanda Prezidenti "ASAN xidmət" mərkəzində olub

20 Sentyabr 2025 16:44

İlham Zəkiyev çempion oldu

20 Sentyabr 2025 16:32

​Keniyanın Dövlət Prokurorluğunun Direktoru Azərbaycana gəlib

20 Sentyabr 2025 16:15

Azərbaycanda ​"Formula 1"in vaxtı uzadıldı

20 Sentyabr 2025 15:53

Bakıda məşhur bazar plana düşdü -

20 Sentyabr 2025 15:43

Pirallahıda 7 otaqlı ev külə döndü

20 Sentyabr 2025 15:40