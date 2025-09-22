“Sərnişin haqları avtobus xərclərini ödəməyə yetmir” - A.Rzayev

“Sərnişin haqları avtobus xərclərini ödəməyə yetmir” -
11:40 22 Sentyabr 2025
261 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

“Paytaxtda müntəzəm avtobuslarla sərnişindaşıma ilə bağlı göstəricilərə baxdıqda, görərik ki, Bakı şəhərinin inzibati ərazisində avtobusla müntəzəm sərnişin daşımaları xidməti 27 daşıyıcı tərəfindən təqdim edilir. Gündəlik sərnişindaşıma fəaliyyətinə 2300 avtobus cəlb edilir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin (AYNA) İdarə Heyətinin sədri Anar Rzayev Prezidentin Avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm sərnişindaşıma sahəsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Fərmanına həsr edilən brifinqdə bildirib.

Onun sözlərinə görə, 27 avtobus daşıyıcısından yalnız 5-i ümumi avtobus parkının 58%-inə sahibdir və onların istismar etdiyi avtobusların orta yaşı 7 ildir. Digər daşıyıcıların avtobusları isə orta hesabla 12 il işləyir.

“Bakı şəhərində və ölkə ərazisində mövcud olan müntəzəm sərnişin daşımaları sadə biznes modelinə əsaslanır: sərnişinlərdən toplanan gediş haqları ilə fəaliyyət göstərilir. Bu səbəbdən daşıyıcılar minimum resursla mümkün qədər çox sərnişin daşımağa çalışır, bu isə hərəkət qrafiklərinə riayət və avtobusların tutumundan səmərəli istifadə ilə bağlı problemlər yaradır. Nəticədə daşımaların keyfiyyəti və etibarlılığı aşağı düşür. Həmçinin, tənzimlənən tariflər səbəbindən topladıqları gediş haqları nə avtobusların istismar xərclərini, nə də köhnəlmiş və sıradan çıxan avtobus parkını yeniləməyə kifayət etmir”.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Sentyabrın 23-nün havası açıqlandı

Sentyabrın 23-nün havası açıqlandı

22 Sentyabr 2025 12:57
Bakı avtobuslarında vahid nağdsız ödəniş sistemi tətbiq ediləcək

Bakı avtobuslarında vahid nağdsız ödəniş sistemi tətbiq ediləcək

22 Sentyabr 2025 12:49
Xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadıldı

Xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadıldı

22 Sentyabr 2025 12:10
Daşınmaz əmlakın sığortalanması dəyişəcək?

Daşınmaz əmlakın sığortalanması dəyişəcək?

22 Sentyabr 2025 12:01
"Ödənişli avtobus zonaları ilkin olaraq bu ərazilərdə tətbiq olunacaq” -

"Ödənişli avtobus zonaları ilkin olaraq bu ərazilərdə tətbiq olunacaq” -Anar Rzayev

22 Sentyabr 2025 11:50
Ölkə ərazisində arabir leysan yağışlar müşahidə olunub

Ölkə ərazisində arabir leysan yağışlar müşahidə olunub

22 Sentyabr 2025 10:25
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Qobustanda Aqrar Biznes Festivalı və toxum yarmarkası keçirilib

22 Sentyabr 2025 14:21

Ləğv prosesindəki bankların daşınmaz əmlakları hərraca çıxarılır

22 Sentyabr 2025 13:16

Sentyabrın 23-nün havası açıqlandı

22 Sentyabr 2025 12:57

Bakı avtobuslarında vahid nağdsız ödəniş sistemi tətbiq ediləcək

22 Sentyabr 2025 12:49

AZAL və “Maldivian” strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalayıb

22 Sentyabr 2025 12:44

Kərim Vəliyev Belarusda işgüzar səfərdədir

22 Sentyabr 2025 12:25

Xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadıldı

22 Sentyabr 2025 12:10

Daşınmaz əmlakın sığortalanması dəyişəcək?

22 Sentyabr 2025 12:01

Azərbaycan və Tanzaniya arasında əməkdaşlıq gücləndirilir

22 Sentyabr 2025 11:56

"Ödənişli avtobus zonaları ilkin olaraq bu ərazilərdə tətbiq olunacaq” -

22 Sentyabr 2025 11:50