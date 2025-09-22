Bakı aeroportunda nə baş verir? - YENİLƏNİB

Bakı aeroportunda nə baş verir? -
17:56 22 Sentyabr 2025
5393 Ölkə
Metbuat.az
A- A+

Bu gün Ankara - Bakı müntəzəm reysini həyata keçirən “Ajet” aviaşirkətinin kapitanı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun aidiyyəti qurumlarına göyərtədə həyəcan siqnalı barədə sorğu göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu məlumat yayıb.

Bildirilib ki, təyyarə yerli vaxtla saat 15:55-də Bakı hava limanına təhlükəsiz eniş edib.

Beynəlxalq təhlükəsizlik protokollarına uyğun prosedurlar dərhal icra olunub. Araşdırma nəticəsində müəyyən olunub ki, siqnal əsassız olub və hər hansı təhlükə qeydə alınmayıb.

“Sərnişinlərin və ekipaj üzvlərinin təhlükəsizliyi hər zaman prioritetdir.

Əlavə olaraq bildiririk ki, baş vermiş hadisə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun əməliyyat proseslərinə təsir göstərməyib. Bütün uçuşlar qrafikə uyğun şəkildə davam edir”, - məlumatda vurğulanıb.

17:41

Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında bomba təhlükəsi ilə bağlı sərnişinlər və personalın evakuasiya olunduğu haqda məlumat yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Teleqram kanallarının yaydığı məlumatla bağlı Bakı hava limanından Axar.az-a bildirilib ki, bu barədə rəsmi açıqlama veriləcək.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
AZAL
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu şəxslər 20 yaşadək əsgər aparılmır

Bu şəxslər 20 yaşadək əsgər aparılmır

24 Sentyabr 2025 19:47
Paytaxtın bir sıra yollarında tıxac var -

Paytaxtın bir sıra yollarında tıxac var -Siyahı

24 Sentyabr 2025 18:09
Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı azalacaq -

Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı azalacaq - AÇIQLAMA

24 Sentyabr 2025 16:02
“27 Sentyabr - Vətən sevgimizin və milli dirçəlişimizin zirvəsidir” -

“27 Sentyabr - Vətən sevgimizin və milli dirçəlişimizin zirvəsidir” -Allahşükür Paşazadə

24 Sentyabr 2025 15:19
AQTA-da yeni kadr təyinatları olub

AQTA-da yeni kadr təyinatları olub

24 Sentyabr 2025 14:46
Bakıda iqlim dəyişmələri ilə bağlı beynəlxalq layihə müzakirə olunub

Bakıda iqlim dəyişmələri ilə bağlı beynəlxalq layihə müzakirə olunub

24 Sentyabr 2025 14:41
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Futbol qaydalarında inqilabi dəyişiklik

24 Sentyabr 2025 20:43

İndoneziya İsrail dövlətini tanımır

24 Sentyabr 2025 20:42

Türkiyə və Suriya prezidentləri görüşdü

24 Sentyabr 2025 20:24

Əli Əsədov Ana Brnabiç ilə görüşdü

24 Sentyabr 2025 19:58

Bu şəxslər 20 yaşadək əsgər aparılmır

24 Sentyabr 2025 19:47

Çətinlikləri geridə qoyan bürc -

24 Sentyabr 2025 19:43

“Biz ən şanslı nəslin nümayəndəsiyik” -

24 Sentyabr 2025 19:40

İlham Əliyev Bolqarıstanın Baş naziri ilə görüşdü

24 Sentyabr 2025 19:27

"Siti" "Barselona"nın istədiyi Holannın qiymətini açıqladı

24 Sentyabr 2025 19:05

"Tramp BMT-ni ABŞ-nin nüfuzunu zəiflədən qurum kimi görür" -

24 Sentyabr 2025 19:04