Serbiya nümayəndə heyəti Fəxri xiyaban və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

Serbiya nümayəndə heyəti Fəxri xiyaban və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib
12:35 24 Sentyabr 2025
85 Siyasət
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Serbiya Respublikası Milli Assambleyasının sədri Ana Brnabiçin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti sentyabrın 24-də Fəxri xiyabanda xalqımızın Ümummilli Lideri, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarı önünə əklil qoyub.

Metbuat.az xəbər verir ki, görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi ehtiramla anılıb, məzarı önünə gül dəstələri düzülüb.

Sonra qonaqlar Şəhidlər xiyabanına gələrək ölkəmizin azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş qəhrəman Azərbaycan övladlarının xatirəsinə hörmət və ehtiramlarını bildirib, “Əbədi məşəl” abidəsinin önünə əklil qoyublar.

Bakının ən hündür nöqtəsindən Azərbaycan paytaxtının mənzərəsini seyr edən qonaqlara Şəhidlər xiyabanının tarixi və şəhərdə həyata keçirilən abadlıq-quruculuq işləri barədə məlumat verilib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Milli Məclisdə Azərbaycan-Serbiya birgə brifinqi keçirilir

Milli Məclisdə Azərbaycan-Serbiya birgə brifinqi keçirilir

24 Sentyabr 2025 12:56
Vladimir Feketeyə "Dostluq" ordeni təqdim edilib

Vladimir Feketeyə "Dostluq" ordeni təqdim edilib

24 Sentyabr 2025 12:45
Laos Prokurorluğu Azərbaycanda səfərdədir

Laos Prokurorluğu Azərbaycanda səfərdədir

24 Sentyabr 2025 11:29
Rəqəmsal texnologiyalar statistika metodologiyası üçün yeni imkanlar yaradır -

Rəqəmsal texnologiyalar statistika metodologiyası üçün yeni imkanlar yaradır - Denis Trefilov

24 Sentyabr 2025 11:16
“Statistika sistemi milli və qlobal çağırışlara cavab verir” -

“Statistika sistemi milli və qlobal çağırışlara cavab verir” - Tahir Budaqov

24 Sentyabr 2025 11:05
Prezident III Beynəlxalq Statistika Forumunun iştirakçılarına müraciət edib

Prezident III Beynəlxalq Statistika Forumunun iştirakçılarına müraciət edib

24 Sentyabr 2025 11:03
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Milli Məclisdə Azərbaycan-Serbiya birgə brifinqi keçirilir

24 Sentyabr 2025 12:56

Vladimir Feketeyə "Dostluq" ordeni təqdim edilib

24 Sentyabr 2025 12:45

Türkiyədə Azərbaycan dili kurslarının yekun qiymətləndirilməsi keçirilib

24 Sentyabr 2025 12:40

Serbiya nümayəndə heyəti Fəxri xiyaban və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

24 Sentyabr 2025 12:35

DSMF xərcləri 9%-dən çox artıb

24 Sentyabr 2025 12:00

Laos Prokurorluğu Azərbaycanda səfərdədir

24 Sentyabr 2025 11:29

Rəqəmsal texnologiyalar statistika metodologiyası üçün yeni imkanlar yaradır -

24 Sentyabr 2025 11:16

“Statistika sistemi milli və qlobal çağırışlara cavab verir” -

24 Sentyabr 2025 11:05

Prezident III Beynəlxalq Statistika Forumunun iştirakçılarına müraciət edib

24 Sentyabr 2025 11:03

Bu gün 12:00-da qaz kəsiləcək -

24 Sentyabr 2025 10:33