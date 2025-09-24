Azərbaycan ASK İordaniyada ticarət və investisiya forumunda iştirak edib

Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası (ASK) İordaniya Ticarət Palatasının ev sahibliyi ilə keçirilən İslam Ticarət və İnkişaf Palatasının İdarə Heyətinin 39-cu iclasında və "Rəqəmsal İqtisadiyyata İnvestisiya" Forumunda təmsil olunub.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ASK-nın Baş katibi Ziya Hacılı məlumat verib.
"Tədbirlər regional ticarət əməkdaşlığının gücləndirilməsi, rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı və investisiya imkanlarının müzakirəsi üçün əhəmiyyətli platforma rolunu oynayır. Özündə 50-dən çox islam ölkəsini birləşdirən Palatanın idarə heyətində təmsil olunan ASK adından, Küveyt, Misir, Qətər və Türkiyə Ticarət Palata rəhbərləri ilə iki tərəfli görüşlər keçirdik".