Azərbaycan ASK İordaniyada ticarət və investisiya forumunda iştirak edib

14:02 24 Sentyabr 2025
Ülkər Cəlilzadə
Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası (ASK) İordaniya Ticarət Palatasının ev sahibliyi ilə keçirilən İslam Ticarət və İnkişaf Palatasının İdarə Heyətinin 39-cu iclasında və "Rəqəmsal İqtisadiyyata İnvestisiya" Forumunda təmsil olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ASK-nın Baş katibi Ziya Hacılı məlumat verib.

"Tədbirlər regional ticarət əməkdaşlığının gücləndirilməsi, rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı və investisiya imkanlarının müzakirəsi üçün əhəmiyyətli platforma rolunu oynayır. Özündə 50-dən çox islam ölkəsini birləşdirən Palatanın idarə heyətində təmsil olunan ASK adından, Küveyt, Misir, Qətər və Türkiyə Ticarət Palata rəhbərləri ilə iki tərəfli görüşlər keçirdik".

