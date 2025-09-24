Futbol qaydalarında inqilabi dəyişiklik

FİFA penalti qaydalarına inqilabi dəyişiklik etməyə hazırlaşır.
Metbuat.az xəbər verir ki, Hakimlər Komitəsinin sədri Pierluici Collina tərəfindən nəzərdən keçirilən dəyişikliyə görə, qapıçı topu dəf edərsə, top oyuna qapıdan zərbə ilə daxil ediləcək. Məlumata görə, FİFA prezidenti Canni İnfantino Hakimlər Komitəsinin sədri Pyerluici Kollina ilə məsələni müzakirə edib və dəyişikliklə bağlı razılıq əldə olunub.
Yeni qaydalar yalnız qaydaları yaratmaq, dəyişdirmək və ləğv etmək səlahiyyətinə malik olan IFAB tərəfindən qəbul ediləndən sonra qüvvəyə minə bilər.