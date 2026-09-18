Cəlilabad rayonunda zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Cəlilabad şəhəri ərazisində qeydə alınıb.
"VAZ 21011" markalı avtomobil dönmə manevri etdiyi zaman arxadan gələn "Mercedes" markalı nəqliyyat vasitəsi ona çırpılıb.
Daha sonra toqquşmanın təsirindən "VAZ 21011" yoldan çıxaraq əks istiqamətdə hərəkətdə olan "VAZ 2106" markalı avtomobillə toqquşub.
Qəza nəticəsində 4 nəfər – 1980-ci il təvəllüdlü Mirzəzadə Cəlal, Quliyev Elçin (1979), Mirzəzadə Fatimə (2010) və Məmmədova Şəfa (2010) xəsarət alıb. Onlar xəstəxanaya çatdırılıblar.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.