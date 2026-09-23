Milli Məclisdə qeyri-hökumət təşkilatlarının (QHT) fəaliyyəti müzakirə olunacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ parlamentin İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsinin 2026-cı il payız sessiyası üzrə iş planına daxil edilib.
Komitə sədri Fazil Mustafa komitənin bugünkü iclasında bildirib ki, payız sessiyası ərzində bu mövzuda keçiriləcək dinləmədə QHT-lərin fəaliyyətindəki problemlər müzakirə olunacaq:
"QHT-lərin fəaliyyətindəki mövcud problemlər daha çox vətəndaş cəmiyyəti institutlarının təkmilləşdirilməsi baxımından təşəbbüslərə ehtiyac yaradır".