Sumqayıt Tibb Mərkəzinin nəzdindəki Uşaq Xəstəxanasında stasionar müalicə alan 11 uşaqda müşahidə olunan dərman reaksiyası ilə bağlı hadisə TƏBİB və Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssisləri tərəfindən araşdırılır.
Bu barədə Metbuat.az-a TƏBİB-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, istifadə olunmuş dərman vasitəsindən müvafiq nümunələr götürülüb.
“Uşaqlara dərhal zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Hazırda onların vəziyyəti stabil qiymətləndirilir və diaqnozlarına uyğun müalicələri davam etdirilir. Onlardan 4-ünün vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib və ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.
Qeyd edək ki, sözügedən uşaqlar respirator virus infeksiyası səbəbilə hadisədən əvvəl xəstəxanada müalicə alıblar”, - deyə məlumatda qeyd edilib.