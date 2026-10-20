Prezident İlham Əliyev Azərbaycan və BMT İqlim Katibliyi arasında memorandumu təsdiqləyib.
Metbuat.az xəbər verir ki, ölkə başçısı bununla bağlı "Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının, Kioto Protokolunun və Paris Sazişinin katibliyi arasında İqlim Həftəsi-4 və Adaptasiya Komitəsinin 30-cu iclası barədə Anlaşma Memorandumu"nun təsdiqi haqqında qanunu imzalayıb.
Qeyd edək ki, sənədlər 2026-cı il sentyabrın 1-də Bonn şəhərində və 2026-cı il sentyabrın 2-də Bakı şəhərində imzalanmışdı.