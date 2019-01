Azərbaycanlı tenor Yusif Eyvazov və həyat yoldaşı, operanın "diva"sı sayılan Anna Netrebko növbəti dəfə səhnəyə çıxıblar.



Axşam.az-ın Rusiyan mətbuatına istinadən məlumatına görə, onlar Moskvada "Barvixa Luxury Village"da konsert veriblər.



Yusif səhnədə xanımı ilə romantik anlar yaşayıb.









