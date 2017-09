Çilidə naməlum şəxslər kilsələri yandırıblar

Bakı. 21 sentyabr. REPORT.AZ/ Çilinin cənubunda naməlum cinayətkarlar iki katolik və bir protestan kilsəsini yaradıblar.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Biobio" radiostansiyası məlumat yayıb.

Məlumatda qeyd olunur ki, hökumət hadisəni pisləyib və təqsirkarların cəzalandırılacağını bildirib. Hazırda faktla bağlı təhqiqat aparılır.

Hüquq-mühafizə orqanları güman edir ki, hadisəni törədənlər mapuçe xalqının nümayəndələridir. Onlar hakimiyyəti öz əcdadlarının torpaqlarını geri qaytarmağa çağırırlar.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.