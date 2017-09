Meksikada baş verən zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 273 nəfərə çatıb.

Publika.az "RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Mülki Müdafiə Qüvvələrinin Milli Koordinatoru Luis Felipe Puente özünün “Tvitter”ində yazıb.

Sentyabrın 19-da Meksikada 7,1 bal gücündə zəlzələ olub. Son iki sutka ərzində ölkə ərazisində 10-dan çox yeraltı təkan qeydə alınıb. Ölənlərin xatirəsinə ölkədə 3 günlük matəm elan edib.

