Paraşütçü burulğana düşdü, arvadı çarəsiz şəkildə izlədi - VİDEO

Avstraliyalı bir yamac paraşütçüsü toz burulğanına yaxalanaraq həyatının ən çətin uçuşunu yaşayıb. Həyat yoldaşı isə çarəsizcə o anları qeyd edib.

Metbuat.az Moderator.az-a istinadən xəbər verir ki, çəkilən görüntülərdə paraşütçünün uçduğu zaman toz burulğanına düşüb havada fırlandığı daha sonar da yerə düşdüyü görünüb.Bu görüntülər qarşısında təlaşa düşən qadının qışqırığı və ərinə diqqətli ol deyə səsləndiyi eşidilib.

Burulğanın sovurduğu paraşütçü bir müddət sonra paraşütün nəzarətini ələ alaraq uçmağa qaldığı yerdən davam edib.

