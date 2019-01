​"Küçədə məni tanımırlar" - Məşhur aparıcı tanınmamağından danışıb / VİDEO

ARB TV-də "Pəncərə" verilişinin qonağı olan Dilarə Əliyeva olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı tamaşaçıların onu tanımadığını deyib:



"Məşhurluq mənə mane olmur, çünki həyatda efirdən fərqli göründüyüm üçün çox zaman məni tanımırlar. Çox rahat şəkildə piyada hara istəsəm gedə bilirəm. Nadir hallarda tanıyırlar, o da səsimdən. Ümumilikdə götürəndə tamaşaçılar məni tanıya bilmirlər. Əgər Oqtay yanımdadırsa birmənalı şəkildə artıq hər kəs tanıyır. O mənim vizit kartımdır. Amma indəyədək məşhurluğumdan əziyyət çəkdiyim, narahat olduğum hal olmayıb. Ancaq sevgi, diqqət görmüşəm. Hətta məşhurluğumla fəxr edirəm".

Sabah hava belə olacaq - Proqnoz açıqlandı - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.