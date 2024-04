Aktrisa Xəyalə Quliyeva doğum gününü qeyd edib.

Metbuat.az bildirir ki, o, bu barədə "Instagram" hesabında paylaşım edib:

“Yaş qadının ən böyük sirridir deyiblər. Bu mövzuda heç vaxt sirr saxlamadım. Xoş gəldin 44. Sevincinlə, sevginlə, uğurunla gəl. Yaxşı ki, doğulmuşam”.

Onun yaşı izləyiciləri tərəfindən təəccüblə qarşılanıb. Bir çoxları onun yaşından çox gənc göründüyünü yazıblar.

