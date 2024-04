Nura Suri qardaşı ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, özünün sosial şəbəkə hesabında pilot qardaşının yer aldığı, Azərbaycan Hava Yollarını tərəfindən çəkilən roliki izləyiciləri ilə paylaşıb. Müğənni “Bayramın mübarək. Videoda gördüyünüz qardaşımdır” deyə qeyd edib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.