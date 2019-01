"Fortuna"da maraqlı anlar yaşanacaq - VİDEO

"Fortuna" da bu axşam maraqlı və həyəcan dolu anlar yaşanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, proqramın bu dəfə ki, qonaqları aktyor, blogger Erkin Ergin və gənc müğənni Kəmalə xanım olub. Sizcə bu dəfə 3 günlük istirahəti hansı qonaq öz iştirakçısına qazandıra bilib? Bütün bunlardan xəbərdar olmaq istəyirisinizsə, 11 yanvar cümə günü saat 21:00-da "LiderTV"də "Fortuna"nı izləməyi unutmayın.

Qeyd edək ki verilişin təkrarı bazar günü saat 16:00-da yayımlanır.

