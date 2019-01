“İraqın bəzi rəsmi şəxsləri ABŞ-dan qorxaraq, İranla əməkdaşlıq etmək istəmir”.

Metbuat.az-ın Türkiyə mənbələrinə istinadən məlumatına görə, İranın Xarici İşlər naziri Məhəmməd cavad Zərif bəyan edib ki, bəzi iraqlı məmurlar İran şirkətlərinə bu ölkədə fəaliyyət üçün bank zəmanəti verilməsini dayandırıb.

Diplomat hesab edir ki, Vaşinqtondan qorxan iraqlı məmurlar da yanlış yoldadır: “Çünki, ABŞ dünyanı idarə edə bilməz” - deyə Zərif qeyd edib.

Sübhan / METBUAT.az

