Ötən gün küləyin maksimal sürəti saniyədə 40 metrə çatıb

Yanvarın 17-18-də ən təhlükəli və güclü gülək Bakıda və Abşeron yarımadasında müşahidə olunub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin direktoru Umayra Tağıyeva deyib.

Onun sözlərinə görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında küləyin maksimal sürəti saniyədə 40 metrə çatıb: "Rayonlarda daha az sürətli külək müşahidə olunub, bəzi rayonlarda nisbətən güclü olub. Küləyin maksimal sürəti saniyədə 28 metrdən çox olmayıb".

Sabah hava belə olacaq - Proqnoz açıqlandı - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.