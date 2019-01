Zahid Sabirabadlının ailəsinə 13 min verildi - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, mərhum klarnet ifaçısı Zahid Sabirabadlının həyat yoldaşı Leyla evinin ipoteka kreditini ödəmək üçün "Bizimləsən" verilişinə müraciət edib.

Metbuat.az-ın baku.ws-ə istinadən verdiyi məlumata görə, Leyla bildirib ki, 13 min borcları qalıb, ödəməsə evi şirkət satışa çıxaracaq.Ötən gün proqrama 2 min manat pul göndərilib. Aparıcı Zaur Baxşəliyev artıq 13 min məbləğin toplandığını bildirib. O, evin təmir olunacağını da deyib.

Qeyd edək ki, musiqiçinin ailəsinə dəstək olanlar arasında xalq artisti Nazpəri Dostəliyeva, müğənni Səidə Sultan da yer alıb.

