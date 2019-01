Rusiyanın Moskva vilayətində zəncirvari qəza baş verib.

Metbuat.az-ın Rusiya mənbələrinə istinadən məlumatına görə, qəza zamanı 16 avtomobil toqquşub.

Hadisə nəticəsində azı iki nəfər xəsarət alıb.

Qeyd olunur ki, zənvirvari qəzaya kəskin hava şəraiti - güclü qar və yolların buz bağlaması səbəb olub.

