Atraksiyonda rəzalət - Uşaqların gözləri qarşısında sevişdilər / FOTO

ABŞ-ın Ohayo əyalətindəki əyləncə mərkəzində baş verən hadisə yerli sakinləri qəzəbləndirib.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən məlumat verir ki, sakinlər iki nəfərin atraksiyonda sevişdiyi barədə polisə şikayət edib. Əraziyə baxış keçirən polis, gənc cütlüyün uşaqların gözü qarşısında sevişdiyini müşahidə edib.

Onlar dərhal nəzarətə götürülüb. Şübhəlilərin məsuliyyətə cəlb ediləcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, cütlüyün sevişdiyi atraksiyonun dönmə müddəti 12 dəqiqə təşkil edir.

Sübhan / METBUAT.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.