Cinsi zəiflik və prostatiti müalicə etmək üçün bunu edin — TƏBİİ MÜALİCƏ ÜSULU

Cinsi zəiflik problemi (başqa sözlərlə “impotensiya” , “erektil disfunksiya”, “cinsi iqtidarsızlıq”) bir neçə il öncə Ümumdünya Səhiyyə təşkilatının müəyyən etdiyi 10 aktual tibbi problemlərin siyahısına salınmışdı. ABŞ-də rəsmi statistikada ölkədə 30 milyon kişinin cinsi zəiflikdən əziyyət çəkdiyi söylənilir. Bu faktlar bütün dünya üçün cinsi zəiflik probleminin aktuallığını bir daha təsdiq edir.

Metbuat.az bildirir ki, cinsi əlaqə zamanı özünün və qadınının ehtiyacını təmin edə bilməyən kişi özünü son dərəcə yalqız, gərəksiz, uğursuz hesab edir. O, əgər həm emosional, həm fiziki olaraq öz qadınından qaçmağa, kənar durmağa başlayacaqsa, bu onun səhvlər zəncirində 1-ci və ən mühümü olacaq. Çünki qadın da isti münasibəti kəsməyi çox gözlətməyəcək.

Qadınların reaksiyası olduqca müxtəlif olur. Belə ki, cinsi zəifliyin mövcudluğu cütlər arasındakı münasibətə dərhal təsir edir. Əgər cütlər arasında əvvəldən müəyyən problem varsa, bu problem daha da dərinləşir. Kişinin cinsi zəifliyə düçar olması qadınlar üçün kişi soyuqluğunun səbəbi ola biləcəyi ən son ehtimaldır. Qadınlar kişi soyuqluğunu daha çox öz aralarında olan söz-söhbət, məişət problemləri ilə əlaqələndirir.

Bəzi qadınlar isə belə hallarda tezliklə tərk ediləcəyini düşünür. Hətta bəziləri kişinin başqa bir qadıla əlaqəsi olmasından şübhələnir. Elə qadınlar da olur ki, seksual həyatlarından uzun müddət nə emosional baxımdan, nə də fiziki baxımdan razı qalmadıqları səbəbindən kişidə cinsi zəifliyi “sakit” qarşılayırlar.

Cəmi 20 il əvvəl cinsi zəifliyin müalicəsi üçün müalicə metodları və vasitələri son dərəcə az idi. Lakin ötən 20 il ərzində bu vəziyyət kökündən dəyişmişdir: 20 illik yaradıcı və məhsuldar əməyin nəticəsi olaraq demək olar ki, cinsi zəiflikdən əziyyət çəkən hər kəsi uğurla müalicə etmək mümkündür.

