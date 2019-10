Ölmüş heyvanlardan 2 manatlıq sosiska hazırlayırlar? – VİDEO

Hazırda mal-qoyun ətinin kiloqramı 10-12 manat, toyuğun kiloqramı 4-5 manatdır. Bazarlarda və bəzi marketlərdə isə 2-3 manata sosiska satılır. Bu səbəbdən də, ucuz qiymətə satılan sosiskaların nədən hazırlanması sual yaradır.

Metbuat.az xəbər verir ki, ARB TV-nin “Günə Doğru” proqramında mövzu ilə bağlı maraqlı süjet hazırlanıb.

Sakin: “İçi nədir bilinmir. Allah bilir mənşəyi nədir o ətin. 2 manata sosiska olar? Yaxşısı budur normal qiymət olsun, amma keyfiyyəti də olsun”.

Sakin: “Görünür xərc az çəkirlər və az qiymət qoyurlar. Xərc az çəkilirsə, deməli keyfiyyətli ət deyil”.

Əksəriyyət hesab edir ki, rayonlardan ölmüş, xəstə heyvanlar paytaxta gətirilərək kolbasa və sosiska istehsal edən müəssisələrə verilir. Nəticədə bu gün bəzi marketlərdə ucuz qiymətə kolbasa və sosiskalar satılır.

Yusif Abbasov – Texnoloq: “3-2 manata hazırlanan kolbasa və sosiskanın mənbəyi məlum deyil. Yəni, hansı ətdən vurulub, necə vurulub, ət haradan alınıb, harada kəsilib və s. Tərkibindəki ətin qiyməti daha aşağı olmalıdır ki, bu 3 manata satsın”.

Bəzi kolbasa və sosiskalara maya dəyərinin ucuz olması üçün müxtəlif kimyəvi maddələrin vurulması barədə iddialar da var. Həmin kimyəvi maddələr məhsulların ömrünü artırır.

İsa Əliyev – Qida mühəndisi: “Demək olar ki, içində çox az bir miqdar ətdən istifadə edirlər. Hətta o ətin özünün keyfiyyəti belə şübhə altındadır, sual altındadır və çox ucuz qiymətə məhsul ortaya çıxır”.

Əkbər Əliyev – AQTA-nin Bakı Regional bölməsinin rəisi: “Elə olur ki, üzərinə yazırlar ki, qoyun quyruğu, amma faktiki məhsulun içində qoyun quyruğu yoxdur. Ümumiyətlə qoyun əti yoxdur, mal əti yoxdur. Yalnız toyuq ətindən istifadə olunur”.

Marketlərdə ucuz qiymətə satılan həmin o sosiskaların istehsal edildiyi müəssisələrdən birinin qarşısındayıq. Çəkiliş etmək və istehsal prosesi ilə yaxından maraqlanmaq istəyirik. Görək necə olur ki, həmin sosiskalar belə ucuz qiymətə satılır.

Samir İsayev – Texnoloq: “Toyuq ətinin hazırda bazardan sümükdən ayrılmış vəziyyətdə 3 manat civarənda tapmaq olur. hətta çəkilmiş hissələrini 1.80-2 manat civarında marketlərdə də görə bilərsiniz farş halında çəkiliş satılır”.



İstehsalçı şirkət sosiskaların marketlərdə ucuz olmasını həm də endirimlə əlaqələndirir. Əvvəldən müəyyən edilmiş plana uyğun olaraq, məhsulun qiyməti maya dəyərindən də aşağı salınır. Bu da müəssisələrin reklam siyasəti ilə bağldır.

Samir İsayev – Texnoloq: “Marketlərlə işbirliyimiz nəticəsində belə qərara gəlinir ki, ucuz qiymətə satılsın. Müştəriləri toplamaq üçün, müştəriləri cəlb etmək üçün marketlərin də bizdən istəkləri olur və onlar da öz növbəsində onu çox baha satmayacaqlarına söz verirlər”.

İstənilən halda, mütəxəssislər istehlakçıları müxtəlif qida məhsulları alarkən, diqqətli olmağa, uzun qiymətə aldanmamağa çağırır.

Əkbər Əliyev – AQTA-nin Bakı Regional bölməsinin rəisi: “Xüsusilə məhsulların markalanmasına diqqət yetirməlidilər. Əgər həmin məhsulların üzərində onun istehsalçısı, tərkibi haqqında dəqiq məlumat yoxdursa, şübhələnirlərsə bu cür məhsulları alınmamalıdılar”.

Əgər vətəndaşların məhsulların tərkibi ilə bağlı hər hansı narahatlığı olarsa, bu barədə Agentliyin 1003 qaynar xəttinə zəng edib məlumat vermələri tövsiyyə olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.