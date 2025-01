Azərbaycan qazının Serbiyaya tədarükü tezliklə bərpa olunacaq

“Azərbaycandan Serbiyaya qaz nəqlinin iki aylıq dayandırılması ilə bağlı xəbərlər doğru deyil”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “AnewZ”ə mənbələrdən bildirilib.

Bildirilib ki, “Şahdəniz Alfa” platformasındakı texniki nasazlığa görə qaz axını müvəqqəti olaraq azalsa da, “Şahdəniz Bravo” platforması ixracın davamlılığını təmin etməklə tam olaraq fəaliyyət göstərir. Təchizatların tezliklə bərpa ediləcəyi gözlənilir.

Bundan əvvəl Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç Azərbaycandan qaz axınının gündəlik 1,7 milyon kubmetr qaz tədarükünə təsir edən fors-major vəziyyətə görə dayandırıldığını açıqlayıb. Bununla belə, hökumət mənbələri tədarükün bərpası üçün bir və ya iki ay çəkəcəyi ilə bağlı fərziyyələri inkar edir, vəziyyətin nəzarət altında və müvəqqəti olduğunu vurğulayır.

BP əmin edib ki, “Şahdəniz Alfa”da problem təcrid olunub, boru kəmərinə heç bir zərər və ətraf mühitə təsir yoxdur. Ehtiyat tədbiri olaraq platformada əməliyyatlar müvəqqəti olaraq dayandırılıb. BP tərəfləri əmin edib ki, bu, “Şahdəniz” yatağının istismar qabiliyyətinə təsirsiz ötüşüb.

“Şahdəniz Bravo” platforması tam gücü ilə işləməyə davam edir, Türkiyə və Avropa bazarlarına qaz tədarükünü həyata keçirir.

Qeyd edək ki, Bolqarıstan rəsmiləri bu həftənin əvvəlində müqavilə üzrə qaz tədarükünün qısa müddətə dayandırıldığını bildirsələr də, hazırda bərpa olunub.

