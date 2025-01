​Azərbaycandakı kazaklar cəhənnəmə düşəcəklərini düşünürlər - VİDEO

Kazaklar XVIII əsrin sonlarından ölkəmizdə məskunlaşmağa başlayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda şimal bölgəsində 60-dan çox kazak ailəsi yaşayır.

Xaçmazda yaşayan Sergey Kazikov deyir ki, müxtəlif xalqların və mədəniyyətlərin vətəni hesab olunan Azərbaycanda uzun illərdir bir ailə kimi ömür sürürlər.

Onun sözlərinə görə, kazaklar tarixi ənənələrini hələ də qoruyub saxlayırlar.

"Kazak kişilər həmişə saçlarının önünü uzun saxlayırlar. Qədim inanclara görə, biz döyüşən millət olduğumuz üçün günahkarıq, buna görə də cəhənnəmə düşəcəyik. Müqəddəs Arxangel Mixail isə saçımızdan tutub bizi cəhənnəmdən çıxaracaq", - S.Kazikov qədim kazak adət-ənənələri haqqında Baku TV-yə danışarkən bildirib.

