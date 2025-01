Məşhur rusiyalı idmançı təyyarədən qovuldu - VİDEO

Rusiyalı UFC döyüşçüsü Həbib Nurməhəmmədov ABŞ-da stüardessa ilə mübahisə etdikdən sonra təyyarədən endirilib.

Metbuat axar.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə "Baza" Teleqram kanalı məlumat yayıb.

Məlumata görə, idmançı qəza çıxışının yanında oturub. Təyyarə bələdçisi ondan qəza zamanı sərnişinlərə kömək etməyə hazır olub-olmadığını soruşub. Bu zaman onların arasında mübahisə başlayıb.

Bələdçi Nurməhəmmədova başqa yer təklif edib, bildirib ki, əks təqdirdə supervayzeri çağırmalı olacaq.

Kanal bildirib ki, UFC döyüşçüsü ikinci variantı seçib və məğlub olub. Supervayzerlə qısa söhbətdən sonra Həbib Nurməhəmmədov və yanında olan dostları təyyarədən çıxarılıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.