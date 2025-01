Azərbaycan 2026-cı ildə sumo üzrə dünya çempionatına ev sahibliyi edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb.

"Dünya çempionatının ölkəmizdə keçirilməsi barədə Polşanın Krotoşin şəhərində Beynəlxalq Sumo Federasiyası qərar qəbul edib. Yapon Döyüş Növləri və Mədəniyyəti Assosiasiyası tərəfindən irəli sürülən namizədlik mübarizəsində Azərbaycan digər ölkələri qabaqlayaraq dünya çempionatına ev sahibliyi hüququ qazanıb" - məlumatda bildirilir.

