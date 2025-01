​“Mançester Siti”dən 8 qolluq darmadağın

“Mançester Siti” İngiltərə kubokunun üçüncü mərhələsində “Salford Siti”ni darmadağın edərək, qələbə qazanıb.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, Mançesterdəki “Etihad” stadionunda keçirilən görüş 8:0 hesabı ilə başa çatıb.

Qarşılaşmada qol vuranlar iki dəfə fərqlənən Ceremi Doku, Divin Mubama, Niko O'Rayli, penaltini dəqiq yerinə yetirən Cek Qriliş və üç qola imza atan Ceyms Makeyti olub.

“Mançester Siti”nin İngiltərə Kubokunun dördüncü mərhələsindəki rəqibləri püşkatmada sonra müəyyənləşəcək.

