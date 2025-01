Bu gün futbol üzrə İspaniya Superkubokunun qalibi bəlli olacaq.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, “Real Madrid” və “Barselona” komandaları qarşılaşacaq.

Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

