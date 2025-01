Kürdəmirdə faciə: ata öldü, oğlu yaralandı - FOTO

Kürdəmirdə baş verən ağır yol-nəqliyyat hadisəsində ölən və xəsarət alan var.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Ağsu-İmişli-Kürdəmir avtomobil yolunun rayonun Sorsor kəndindən keçən hissəsində baş verib. "VAZ-2107" markalı maşınla "Chevrolet" markalı maşın toqquşub. Nəticədə Kürdəmir rayon sakini, 1972-ci il təvəllüdlü Rafiq Musa oğlu Kərimov hadisə yerində həyatını itirib. Onun oğlu, 2004-ci il təvəllüdlü Xəyal Rafiq oğlu Kərimov isə müxtəlif xəsarətlərlə Kürdəmir Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.