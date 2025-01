Çexiyanın şimal-qərbindəki Most şəhərindəki restoranda baş vermiş partlayış nəticəsində azı altı nəfər ölüb.

Metbuat.az "Report"a istinadla xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.

Bildirilib ki, hadisə nəticəsində səkkiz nəfər yaralanıb.

Səlahiyyətlilər həmçinin yaxınlıqdakı binalardan 30-a yaxın insanı təxliyə ediblər.

