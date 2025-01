Ən çox benzin içən 10 avtomobil — SİYAHI

Sürücülər çox vaxt avtomobillərinin nə qədər yanacaq sərf etdiyinə diqqət yetirirlər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, istehsalçılar avtomobillərini mümkün qədər qənaətcil etmək üçün mümkün olan hər şeyi edirlər.

Ancaq həmişə uğur qazana bilmirlər.

Ən çox yanacaq sərfiyyatı olan 10 müasir avtomobili təqdim edirik.

Qeyd edilir ki, hər sınaqdan əvvəl avtomobil çəkilir və təkərlər tövsiyə olunan həddə qədər şişirilir. İqlim nəzarəti 21 dərəcə Selsi və ya kondisionerin orta şkalasına təyin edilir. Bütün digər elektrik avadanlıqları söndürülür.

Ən çox yanacaq sərfiyyatı olan 10 avtomobil:

1. Audi S8 - 100 kilometrə 13,5 litr

2. Ford Ranger Raptor 3.0 Ecoboost - 100 kilometrə 11,8 litr

3. Cupra Ateca 2.0 TSI 300 - 100 kilometrə 10 litr

4. KGM Musso 2.2D - 100 kilometrə 9,7 litr

5. Audi Q3 45 TFSI - 100 kilometrə 9,7 litr

6. Ford Focus ST 2.3 Ecoboost 280 - 100 kilometrə 9,7 litr

7. BMW 4 Series Convertible M440i xDrive - 100 kilometrə 9,7 litr

8. Audi Q5 Sportback 45 TFSI - 100 kilometrə 9,7 litr

9. Volkswagen Multivan 2.0 TSI - 100 kilometrə 9,4 litr

10. Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 - 100 kilometrə 9,4 litr

Audi S8 idman avtomobili real şəraitdə ən yüksək orta yanacaq sərfiyyatına malik avtomobil olub. Bu model 4.0 litrlik V8 turbomühərrikli 571 at gücünə malikdir.

Audi S8 0-dan 100 kilometr/saata cəmi 3,8 saniyəyə sürətlənir və 250 kilometr/saat sürətə çata bilir (elektron məhdudlaşdırıcı).

