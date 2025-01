Mərkəzi Meksikanın Miçoakan sahilləri yaxınlığında 6,4 maqnitudalı zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa – Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinin məlumatına görə, zəlzələnin episentri təxminən 137 min əhalisi olan Kolima şəhərindən 88 kilometr cənub-şərqdə yerləşib. Yeraltı təkanların ocağı 91 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb.

Dağıntılar və tələfat barədə məlumat daxil olmayıb.

