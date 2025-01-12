​Türkiyə ordusu 9 terrorçunu məhv etdi

​Türkiyə ordusu 9 terrorçunu məhv etdi
14:49 12 Yanvar 2025
580 Dünya
Ayxan
A- A+

Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraq və Suriyanın şimalında yeni əməliyyat keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, əməliyyat nəticəsində İraqın şimalındakı Pençe-Kilit və Metine bölgələrində PKK terror qruplaşmasının üç üzvü öldürülüb.

Suriyanın şimalındakı "Fərat Qalxanı" və "Barış Pınarı" bölgələrində isə PKK-nın daha altı üzvü öldürülüb.

Nazirlikdən bildirilib ki, terrorçulara qarşı mübarizə davam edəcək.



Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)