Əfqanıstanın şimal-şərqində, Pakistanla sərhəddə 6,2 bal gücündə zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, zəlzələnin episentri Pakistan sərhədindən təxminən 14 km aralıda, Əfqanıstanın Əsədabad şəhərindən 89 km şimalda yerləşib.

