Kolumbiyanın şimal-qərbində kiçikhəcmli təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində azı 10 nəfər həlak olub.

Metbuat.az “Sinxua” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, yanvarın 8-də itkin düşdüyü bildirilən “Pacifica Travel” şirkətinə məxsus təyyarə Kolumbiyanın şimal-qərbindəki Antiokia departamentində qəzaya uğrayıb.

Bildirilib ki, təyyarədə iki ekipaj üzvü və səkkiz sərnişin olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.