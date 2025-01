Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinin Pulkovo hava limanı təyyarələrin qəbulunu və yola salınmasını müvəqqəti dayandırıb.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə hava limanının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Buna səbəb əlverişsiz hava şəraitinin olduğu bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.