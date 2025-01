​Xalq artisti Buzovnadakı bağ evini satır

Azərbaycanın Xalq artisti, tanınmış kino və teatr aktyoru, "Şöhrət" ordenli Hacı İsmayılov bağ evini satışa çıxarıb.

Metbuat.az iqtisadiyyat.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, özü bildirib.

Onun sözlərinə görə, Buzovna qəbəsində yerləşən bağ evini ötən ilin əvvəllərində həyat yoldaşının çoxdankı arzu-istəyi ilə alıb.

Məqsəd isə xüsusən yay aylarında burada dincəlmək və istirahət etmək olub.

Onlar mülkə sahibləndikdən sonra isti aylarda bir müddət bu evdə yaşayıblar.

Xalq artisti söyləyib ki, amma sonradan həyat yoldaşı dizindən əməliyyat olunub və artıq yerimə qabiliyyətini itirdiyi üçün bu bağa gəliş-gediş çətinləşib. O, bu səbəbdən bağ evini satmaq qərarına gəlib.

4,5 sot həyətyanı sahəyə malik olan bağ evi 3 yataq və 1 qonaq otağından ibarətdir.

Evin həyətində nar, üzüm, tut, əncir və digər meyvə ağacları mövcuddur.

Hacı İsmayılov bağ evini 80 000 manata təklif edir.

