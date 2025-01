​Kaliforniyadakı yanğınlarda ölənlərin sayı artıb

ABŞ-nin Kaliforniya ştatının Los-Anceles şəhərini bürümüş yanğınlar nəticəsində azı 16 nəfər həlak olub.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə NBC məlumat yayıb.

Bundan əvvəl ərazi rəhbəri Robert Luna 11 nəfərin öldüyünü, 13 nəfərin isə itkin düşdüyünü bildirmişdi.

Qeyd edək ki, yanvarın 7-də Los-Ancelesdə meşə yanğınları yayılmağa başlayıb. Meteoroloqların sözlərinə görə, yanğının sürətlə yayılmasına səbəb çox küləkli hava olub. Kaliforniya Yanğınsöndürmə Xidmətinin son məlumatlarına görə, yanğınların ümumi sahəsi demək olar ki, 15,5 min hektara çatıb.

Yanğın 12,3 mindən çox binanı, o cümlədən məşhurların nüfuzlu ərazilərdəki mülklərini məhv edib.

ABŞ Prezidenti Co Bayden Kaliforniyada baş verən yanğınları ştat tarixindəki ən böyük və ən dağıdıcı yanğın adlandırıb.

