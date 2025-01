Türkiyə Super Liqasında XIX tur çərçivəsində "Beşiktaş" "Bodrumspor"u qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbul klubu çətinliklə 3 xalı əldə edə bilib.

Qarşılıqlı hücumlar şəraitində keçən oyunda "Qara qartallar" 2:1 hesablı qələbə qazanıblar.

