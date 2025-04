Qoldan sonra Arda onu oynatmayan Ançelottiyə bu sözləri ünvanladı

Arda Güler “Real Madrid”in səfərdə “Xetafe”ni 1-0 hesabı ilə mğlub etdiyi oyundan sonra açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunda tək qolun müəllifi olan Arda ona çox oyun şansı verməyən və buna qədər fərqli mövqelərdə oynadan məşqçi Karlo Ançelottiyə mesaj verib. Arda, "Möhtəşəm qol vurdum və üç xala görə çox xoşbəxtəm. Komanda olaraq çox yaxşı mübarizə apardıq. Özümü çox rahat hiss etdiyim mövqedə, yarımmüdafiədə oynadım və daha da xoşbəxtəm” - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Arda Gülerin mövsümün sonunda icarə əsasında klubdan ayrıla biləcəyi barədə iddialar dərc edilib.

