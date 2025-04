Azərbaycan milli komandasının Macarıstan yığması ilə keçirəcəyi yoldaşlıq görüşünün başlama vaxtı müəyyənləşib.

Metbuat.az AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, iyunun 10-da keçiriləcək oyun saat 20:00-da start götürəcək.

Matç “Liv Bona Dea Arena”da təşkil olunacaq.

