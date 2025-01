Azərbaycan atleti Nazim Babayev İspaniyanın Sabadell şəhərində keçirilən uzunluğa tullanma üzrə yarışlarda bürünc medal qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Atletika Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

O, 7,44 nəticə ilə üçüncü yeri tutub. Bu, idmançının 2025-ci ildə ilk medalı olub.

